5 قتلى إثر انقلاب قارب مهاجرين قبالة سواحل مالطا

لقي 5 أشخاص حتفهم وأصيب 8 آخرون، إثر انقلاب قارب مهاجرين قبالة سواحل مالطا صباح اليوم الجمعة.

وكان القارب يحمل 34 شخصا من مصر وإثيوبيا وإريتريا وسوريا عندما انقلب داخل حدود مزرعة أسماك بحرية، على بعد حوالي 3.5 ميل بحري قبالة الساحل الجنوبي لمالطا.

وكان زورق تابع للقوات المسلحة المالطية في طريقه لإنقاذ من كانوا على متن القارب عندما غرق .

وقال إدريك زهرة نائب قائد القوات المسلحة إن خمسة أشخاص لقوا حتفهم في الحادث، وتم نقل ثمانية إلى المستشفى وتم إنقاذ 21 آخرين ونقلهم إلى مركز احتجاز للقيام بالإجراءات اللازمة .

وأضاف زهرة أن أحد القتلى امرأة.

وأنقذت مالطا 380 مهاجرا في البحر في العام الماضي 2023 وهو أدنى إجمالي سنوي يتم تسجيله منذ سنوات ويمثل ما نسبته 10% فقط من عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين وصلوا إلى الجزيرة في عام 2019.