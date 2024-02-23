مقتل 3 أشخاص في أوكرانيا في هجوم بطائرات مسيرة روسية

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أعلنت السلطات المحلية في مدينة أوديسا الأوكرانية، مقتل 3 أشخاص على الأقل في هجمات جديدة شنتها روسيا بطائرات مسيرة على المدينة المطلة على البحر الأسود.

وأسقطت أوكرانيا جميع الطائرات المسيرة لكن إحداها اصطدمت بمصنع لحياكة الملابس.

وقالت ناتاليا هيمينيوك المتحدثة باسم قيادة العمليات الجنوبية في الجيش الأوكراني للصحفيين فيما أوضحت أنه لم يتسن إنقاذ الأشخاص الثلاثة: "كان هناك حريق يغطي منطقة مساحتها 500 متر مربع. وللأسف استغرق إخماده وقتا طويلا للغاية".

وأضافت: "تم هذه المرة استخدام تسع طائرات مسيرة في اتجاه أوديسا".

يشار إلى أن القتلى كانوا أقارب مالك الشركة وهم لاجئون من شرقي أوكرانيا كانوا يعيشون في المصنع.

وقالت أولينا كناب الحارسة الليلية للمصنع في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في موقع الهجوم: "سمعت الطائرات المسيرة والنيران الدفاعية، ثم الانفجار".

ونجت عن طريق التسلق لخارج نافذة وقالت: "لقد أصابني الانفجار بالصمم".

وتعد أوديسا ذات أهمية اقتصادية هائلة لأوكرانيا. وتعتبر المدينة الساحلية بوابة أوكرانيا على العالم وتحاول روسيا قطع التجارة الخارجية عن أوكرانيا خاصة صادرات الحبوب فائقة الأهمية.

وقال دميترو بارينوف نائب رئيس هيئة الموانئ بالبلاد إن هناك ستة فقط، من إجمالي 18 ميناء أوكرانيا، تعمل حاليا ومن بينها أوديسا.

كما تم الإبلاغ عن وقوع أضرار في مدينة دنيبرو في أعقاب هجوم بطائرة مسيرة.