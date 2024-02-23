المهندس المصري شمس نجا يتسلم جائزة أفضل تصميم من العقارية الدولية

تسلم الدكتور المهندس شمس نجا جائزة أفضل تصميم لمساكن فردية في المنطقة العربية خلال حفل جوائز العقارات الدولية لعام 2023-2024 الذي أقيم في مدينة دبي.

وفازت شركة نجا للاستشارات المعمارية بتلك الجائزة عن تصميم مشروع فيلات فاخرة في منطقة بالم جميرا بمدينة دبي.

وتعتبر الجوائز العقارية الدولية، إحدى أهم الجوائز العالمية في القطاع العقاري.

وتنقسم الجوائز إلى مناطق تغطي إفريقيا وآسيا والمحيط الهادي والجزيرة العربية وكندا ومنطقة البحر الكاريبي وأمريكا الوسطى والجنوبية وأوروبا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.

ويتنافس على هذه الجوائز العديد من الشركات العقارية المعروفة والمطورين المعماريين ووكلاء العقار ومصممي الديكور.

ويعد الدكتور شمس نجا، أحد أبرز المهندسين المصريين في الخارج، فضلا عن أنه أكاديمي ورجل أعمال ومستثمر بارز في مجال العقارات.

وتخرج نجا من قسم العمارة بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية، وحصل على ثلاث درجات ماجستير في مجالات الهندسة المعمارية والتصميم والتخطيط من جامعات الإسكندرية، وروتجرز، وبنسلفانيا، كما حصل على درجة الدكتوراة في نظرية الهندسة المعمارية.

ويتمتع نجا بمسيرة مهنية طويلة سواء في العمل الأكاديمي أو في مجال التصميم والاستثمار العقاري.

وسبق أن تولى الدكتور نجا رئاسة قسم التصميم الداخلي في الجامعة الأمريكية بدبي.

كما قام بتأسيس شركة نجا للاستشارات المعمارية عام 2000 في دبي، وقد تمكنت الشركة من تنفيذ مشروعات كبرى في 15 دولة حول العالم.

وتمتلك الشركة حاليا مكاتب في مصر والإمارات والسعودية والولايات المتحدة الأمريكية وكندا.