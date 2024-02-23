ارتفاع صافي الأرباح السنوية لشركة هايدلبرج متريالز الألمانية

أعلنت شركة صناعة مواد البناء الألمانية "هايدلبرج متريالز" يوم الخميس زيادة في صافي ارباحها وسط ارتفاع الإيرادات وانخفاض تكاليف المواد ونفقات التشغيل الأخرى والإهلاك والإستهلاك.

وسجلت الشركة، خلال فترة الـ 12 شهرا، أرباحا صافية قدرها 928ر1 مليار يورو (08ر2 مليار دولار) أو 43ر10 يورو للسهم الواحد، مقارنة بـ 596ر1 مليار يورو أو 45ر8 يورو للسهم الواحد في العام الماضي.

وبلغ صافي الدخل من العمليات الجارية 190ر2 مليار يورو أو 99ر10 يورو للسهم الواحد، أعلى من 732ر1 مليار يورو أو 49ر8 يورو للسهم قبل عام.

وبلغ صافي الخسارة من العمليات المتوقفة 5ر103 مليون يورو أو 56ر0 يورو للسهم الواحد، مقارنة بخسارة قدرها 1ر9 مليون يورو أو 05ر0 يورو للسهم الواحد قبل عام.

وأعلنت الشركة في 21 فبراير عن حملة ثانية لإعادة شراء الأسهم بقيمة 2ر1 مليار يورو لمدة ثلاث سنوات. ومن المقرر أن تبدأ الشريحة الأولى في الربع الثاني بعد اجتماع الجمعية العمومية السنوي.