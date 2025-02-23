إسرائيل تتهم حزب الله بتهريب الأسلحة

قال الجيش الإسرائيلي يوم السبت إنه شن غارات جوية استهدفت معابر حدودية بين سوريا ولبنان، متهما حزب الله باستخدام هذه الطرق لتهريب الأسلحة إلى لبنان.

وفي بيان، قال الجيش الإسرائيلي إن المعابر كانت تستغل من قبل حزب الله "في محاولات لنقل الأسلحة بشكل غير قانوني"، واصفا هذه الأنشطة بأنها "انتهاك صارخ لتفهمات وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان" التي دخلت حيز التنفيذ في 27 نوفمبر 2024.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه سيواصل "العمل لتحييد التهديدات ضد إسرائيل" ومنع حزب الله، الذي وصفه بـ "المنظمة الإرهابية"، من "إعادة بناء قدراته العسكرية".

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا، إن الغارات الإسرائيلية استهدفت مواقع في منطقة القلمون الجبلية في سوريا قرب الحدود اللبنانية. ووصف المرصد المواقع بأنها ذات أهمية تاريخية بالنسبة لتهريب الأسلحة المزعوم من سوريا إلى لبنان بواسطة حزب الله.

ولم ترد على الفور تقارير بشأن حدوث خسائر بشرية. كما لم تصدر على الفور أي تصريحات رسمية من السلطات السورية أو اللبنانية أو حزب الله.