القسام تثير الجدل في تل أبيب بمشاهد جديدة لأسرى إسرائيليين

أثار مقطع فيديو نشرته "كتائب القسام" وثقت فيه عملية تبادل الأسرى التي جرت يوم السبت، جدلا كبيرا في الأوساط الإسرائيلية بعدما ظهر لأول مرة أسيرين لدى الجناح العسكري لحركة "حماس".



وظهر في مقطع الفيديو الجندي الأسير غاي غلبوع دلال ورفيقه أفيتار دافيد يتابعان عملية الإفراج عن إيليا ميمون واسحق كوهن وعمر شيم توف وعومر فنكرت من الدفعة السابعة للأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة ضمن المرحلة الأولى من "صفقة طوفان الأقصى" لتبادل الأسرى.

وألقى دلال ودافيد اللوم على رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في إطالة أمد أسرهما لأكثر من 500 يوم، قائلين "نتنياهو كفى!.. أنت تقتلنا. أكملوا الصفقة وأعيدونا إلى البيت من فضلكم"، كما وجهوا رسالة إلى عائلاتهم مطالبين فيها بالاستمرار في التظاهر لضمان استمرار صفقة تبادل الأسرى مع حركة "حماس".

ومن جانبه، قال والد الأسير غي دلال بعد نشر الفيديو: "هذه هي المرة الأولى التي أرى فيها ابني بعد 16 شهرا. هذه أفضل علامة على الحياة يمكنني أن أطلبها. إنه ببساطة يظهر الحاجة الأكبر والأكثر إلحاحا لإخراجهم من هناك".

وقال مقر عائلات الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين ردا على الفيديو: "المختطفون يعانون من انتهاكات نفسية شديدة وقاسية، الوقت ينفد منهم. يجب على الحكومة الإسرائيلية وزعيمها تسريع المفاوضات وتحقيق العودة الفورية لجميع المختطفين".

يأتي ذلك بعد تسليم كتائب القسام الذراع العسكرية لحركة "حماس" ستة محتجزين إسرائيليين اليوم السبت، كدفعة جديدة من عملية تبادل في إطار اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وفي المقابل من المقرر أن تفرج إسرائيل عن 620 أسيرا فلسطينيا من سجونها.