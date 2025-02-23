خبراء يتوقعون أن يخفض بنك كوريا المركزي توقعات النمو لعام 2025

من المتوقع على نطاق واسع أن يقوم البنك المركزي الكوري الجنوبي بتخفيض توقعاته للنمو لعام 2025 بشكل كبير إلى 6ر1% بسبب الانتعاش الأبطأ من المتوقع في الطلب المحلي والنمو البطيء في الصادرات، حسبما أفاد الخبراء اليوم الأحد.

وبحسب استطلاع أجرته وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، فإن سبعة محللين اقتصاديين محليين توقعوا أن يقوم بنك كوريا المركزي بتقليص توقعاته الحالية للنمو بنسبة 9ر1 % عندما يعلن عن التوقعات المعدلة يوم الثلاثاء المقبل.

وقال بارك جونج وو، الخبير الاقتصادي في شركة نومورا للأوراق المالية:"سيؤخذ الاستهلاك الخاص البطيء، وتراجع صادرات السيارات بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية، وعدم اليقين في صادرات أشباه الموصلات في الحسبان عند تعديل التوقعات".

كما قال آن جيه-جيون، المحلل في شركة شينهان للأوراق المالية، إن الانكماش المستمر في استثمار البناء وضعف الطلب المحلي سيكونان من العوامل الرئيسية المساهمة في التعديل.

وكان محافظ بنك كوريا المركزي، لي تشانج-يونج، قد أشار في وقت سابق إلى احتمال تعديل التوقعات إلى حوالي 6ر1%.

وفي حال تأكيد هذا التعديل، فإنه سوف يتماشى مع التوقعات الأخيرة لمعهد كوريا للتنمية، الذي خفض تقديراته للنمو لعام 2025 إلى 6ر1 %، مما يمثل انخفاضا بنسبة 4ر0% عن توقعاته السابقة في نوفمبر.