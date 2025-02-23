مدرب نابولي بعد فقدان الصدارة: الخسارة من كومو انتكاسة مؤلمة

علق أنطونيو كونتي، المدير الفني لنادي نابولي، على الخسارة المفاجأة لفريقه أمام كومو، والتي أفقدته صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

نابولي خسر أمام مستضيفه كومو بنتيجة 2-1 عصر اليوم، الأحد، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإيطالي، على جيوسيبي سينيجاجليا.

وقال أنطونيو كونتي في تصريحات بعد المباراة نقلتها شبكة قنوات «DAZN»: «هذه انتكاسة مؤلمة بسبب كيفية حدوثها، على المستوى الذهني أظهرنا شقوقا كما حدث في آخر 3 مباريات».

وأضاف: «اللاعبون يبذلون قصارى جهدهم لكنهم بحاجة إلى الوقت للنمو وشق طريقهم من وجهة نظر عقلية، الآن يتعين علينا مواجهة الضغط بأفضل طريقة ممكنة».

وأوضح: «لقد أحببت الشوط الأول، وفي الثاني دخلنا بالنوايا التي بقيت في غرفة الملابس، أردنا أن نلعب المباراة بكثافة لكننا لم ننجح، يبدو الأمر وكأن فريقا آخر دخل. هناك خطوات على المستوى الذهني يجب اتخاذها وتستغرق وقتا».

وأتم: «الشوط الثاني لم يكن على مستوى عال من حيث النهج والعقلية، لقد فازوا بجميع المبارزات، كانوا أكثر جوعا ورغبة، وعندما تكون في هذه الحالة فلا يوجد الكثير مما يمكنك فعله».

بخسارة اليوم، تجمد رصيد نابولي عند النقطة 56، وبفارق نقطة وحيدة خلف إنتر ميلان المتصدر، فيما رفع كومو رصيده للنقطة 28 في المركز الثالث عشر.