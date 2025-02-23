قوات الدعم السريع السودانية وحلفاؤها يوقعون على ميثاق لتمهيد الطريق لتشكيل حكومة موازية

وقعت قوات الدعم السريع شبه العسكرية في السودان وحلفاؤها، اليوم الأحد، على ميثاق مهد الطريق لتشكيل حكومة موازية، في الوقت الذي أحرز فيه الجيش السوداني تقدما مؤخرا ضد الجماعات المناوئة.

وجرت مراسم التوقيع خلال اجتماع مغلق فى العاصمة الكينية، نيروبي، بعد اجتماع، حظي بتغطية إعلامية واسعة الأسبوع الماضي في مبنى مملوك للحكومة الكينية، والذي أدانته وزارة الخارجية في الخرطوم.

وقال الموقعون على الميثاق إنهم سيشكلون حكومة "سلام ووحدة" برغم مخاوف عبرت عنها منظمات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي، الذين اتهموا قوات الدعم السريع بارتكاب فظائع وإبادة جماعية منذ أن بدأت قتال الجيش السوداني في أبريل 2023.

وأفادت الأمم المتحدة بأن الحرب في السودان أسفرت عن مقتل أكثر من 24 ألف شخص ونزوح أكثر من 14 مليون شخص ـ أي حوالي 30% من السكان ـ من منازلهم. وتشير التقديرات إلى أن 2ر3 مليون سوداني فروا إلى بلدان مجاورة.