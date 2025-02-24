 روسيا وأمريكا تعتزمان عقد اجتماع جديد هذا الأسبوع - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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روسيا وأمريكا تعتزمان عقد اجتماع جديد هذا الأسبوع

موسكو - د ب أ
نشر في: الأحد 23 فبراير 2025 - 11:52 م | آخر تحديث: الأحد 23 فبراير 2025 - 11:52 م

أعلنت روسيا، اليوم الأحد، عقد اجتماع بين دبلوماسيين روس وأمريكيين نهاية الأسبوع المقبل، وذلك بعد محادثات في السعودية، لمناقشة تحسين العلاقات بعد أن هوت بها حرب أوكرانيا إلى أدنى مستوى منذ الحرب الباردة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء تاس الروسية الرسمية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي قوله إن اجتماعا على مستوى رؤساء الإدارات من الجانبين سينعقد في نهاية الأسبوع.

ونقلت وكالة أنباء تاس عن ريابكوف، المسؤول عن علاقات روسيا مع الولايات المتحدة، قوله "نحن منفتحون على الاتصالات مع الجانب الأمريكي، وخاصة بشأن ما يؤرق العلاقات الثنائية". وأضاف "ننتظر تقدما حقيقيا عندما ينعقد الاجتماع المقرر في نهاية الأسبوع".

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