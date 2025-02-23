زيلينسكي: انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي يمنحها ضمانا للأمن الاقتصادي

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، للصحفيين اليوم الأحد، إن السماح لأوكرانيا بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي يعد نوعا من الضمان للأمن الاقتصادي للبلاد.

وتابع زيلينسكي في مؤتمر صحفي في كييف: "أولا، إذا كنا نتحدث عن ضمانات الأمن الاقتصادي، فإن ذلك بالنسبة لنا هو عضوية الاتحاد الأوروبي".

وأضاف إنه إذا لم يتم قبول أوكرانيا في التحالف العسكري الغربي (الناتو)، فإنه "ثانيا، يجب توفير تمويل للجيش الأوكراني لتمكينه من الحفاظ على ما لا يقل عن 800 ألف جندي."

وقال خبراء اقتصاديون إنه إذا انضمت أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، فسيتعين على بروكسل دفع تعويضات كبيرة لكييف على مدى سنوات. ويُذكر أن أوكرانيا مرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي منذ عام 2022.