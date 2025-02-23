سوبوسلاي: تدربنا على هدف صلاح في مرمى السيتي بالأمس

كشف سوبوسلاي، لاعب ليفربول، عن أن الهدف الأول الذي سجله محمد صلاح في مرمى مانشستر سيتي، من لعبة متفق عليها وتدربوا عليها كثيرا، مؤكدا أنها لم تكن أفضل تمريرة صنعها لصلاح.

تحدث سوبوسلاي عن تمريرته الحاسمة التي سجل منها محمد صلاح الهدف الأول لليفربول في شباك مانشستر سيتي، عبر قناة "سكاي سبورتس" قائلًا:" لم تكن أفضل تمريرة حاسمة صنعتها لـ صلاح، لقد تدربنا عليها بالأمس، ونأمل أن نتمكن من القيام بتلك اللعبة أكثر من مرة".

أضاف:" أخيرا تمكن صلاح من إيجادي أيضا "أسيست الهدف الثاني" هذا لا يحدث في كل مرة".

نجح ليفربول في الفوز على مانشستر سيتي بهدفين دون رد، سجل صلاح الهدف الأول من صناعة سوبوسلاي، وسجل سوبوسلاي الهدف الثاني من صناعة صلاح.

ويتصدر صلاح جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي برصيد 25 هدفا، بفارق 6 أهداف عن هالاند الوصيف صاحب الـ19 هدفا.