الصين تشهد نموا قويا في القروض المقدمة للشركات الصغيرة والمتناهية الصغر

أظهرت بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية الصينية للتنظيم المالي، أن الصين شهدت نموا قويا في حجم القروض المستحقة للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر بنهاية عام 2024، وسط جهود الحكومة لتشجيع التمويل الشامل.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، اليوم الأحد، عن الهيئة القول، إن رصيد القروض التي أصدرتها المؤسسات المالية المصرفية للشركات الصغيرة والمتناهية الصغر، بلغ بحلول نهاية الربع الرابع من العام الماضي 4ر81 تريليون يوان (حوالي 4ر11 تريليون دولار أمريكي).

وبلغت القروض المستحقة للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر التي يبلغ الحد الائتماني لها 10 ملايين يوان أو أقل 3ر33 تريليون يوان، حيث ارتفعت بنسبة 7ر14% على أساس سنوي، بحسب ما أظهرته البيانات المذكورة.