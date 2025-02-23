أبوالغيط يبحث مع وزير خارجية الأردن الإعداد للقمة العربية غير العادية في بالقاهرة

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عقد أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية لقاءً بعد ظهر اليوم الأحد، مع أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والمغتربين الأردني، بمقر وزارة الخارجية الأردنية في عمان.

وصرح السفير حسام زكي الأمين العام المساعد بأن اللقاء تناول الوضع بالمنطقة عموماً وتطورات القضية الفلسطينية علي وجه الخصوص وبالذات في سياق الإعداد للقمة العربية غير العادية المقرر عقدها بالقاهرة في ٤ مارس المقبل.

وأوضح الأمين العام المساعد أن اللقاء تطرق كذلك إلى الإعداد للدورة المقبلة لمجلس الجامعة علي مستوي وزراء الخارجية والتي سيترأسها الأردن.

وأضاف أن اللقاء شهد توافقاً في وجهات النظر بشأن عناصر الموقف السياسي العربي بخصوص ما يتم طرحه من أفكار من شأنها تصفية وإنهاء القضية الفلسطينية