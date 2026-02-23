 إيمان يوسف: كواليس أولاد الراعي وكلهم بيحبوا مودي رائعة.. وسعيدة بردود الفعل - بوابة الشروق
الإثنين 23 فبراير 2026 11:29 م القاهرة
نشر في: الإثنين 23 فبراير 2026 - 10:54 م | آخر تحديث: الإثنين 23 فبراير 2026 - 10:54 م

تحدثت الفنانة إيمان يوسف، عن مشاركتها في دراما رمضان لهذا العام، قائلة إن وجود الفنان في الموسم الرمضاني له طعم خاص، وأن مشاركتها في عملين في الوقت نفسه يمثل نجاحًا مهمًا لها.

وأضافت في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هدير أبو زيد، مقدمة برنامج "كل الأبعاد"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن دورها في مسلسل "ولاد الراعي" يتمثل في تجسيد شخصية الإعلامية ليلى مختار، التي تواجه صراعات كثيرة مع عائلة الراعي بين أحداث حقيقية وأخرى مفتعلة، مؤكدة أن الكواليس مع زملائها الفنانين كبار مثل خالد الصاوي وماجد المصري كانت لطيفة ومليئة بالدعم المتبادل.

أما فيما يتعلق بمسلسل "كلهم بيحبوا مودي"، فذكرت يوسف أن دورها مختلف تمامًا، إذ تجسد شخصية الصديقة المقربة للبطل ياسر جلال، والتي تتابع جميع تفاصيل حياته الشخصية والاجتماعية، من أفراح ومشكلات وزيجات وطلاق.

وأكدت أن طبيعة المسلسل كوميدية خفيفة، ويعكس شلة أصدقاء مقربة، مما أضفى على العمل طابعًا مختلفًا تمامًا عن "ولاد الراعي".

وأشارت الفنانة إلى متابعة ردود الأفعال على وسائل التواصل الاجتماعي، موضحة أن التعليقات على أعمالها كانت لطيفة للغاية، وأن الأكشن والصراعات في "ولاد الراعي" وأحداث "كلهم بيحبوا مودي" لاقت اهتمام الجمهور، مما جعلها تشعر بالسعادة والفخر لمشاركتها وسط نخبة من الفنانين.

