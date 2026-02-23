أفرجت إسرائيل، الاثنين، عن ثمانية أسرى فلسطينيين من قطاع غزة كانوا معتقلين في معتقل «سدي تيمان» سيئ الصيت، وبدت أجسادهم هزيلة ونحيلة، فيما ظهرت على بعضهم آثار جروح واضحة.

وقال مكتب «إعلام الأسرى» (غير حكومي) في غزة، في بيان مقتضب، إن 8 أسرى محررين وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع عبر طواقم اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وأفاد مراسل الأناضول بأن مركبات الصليب الأحمر أقلت الأسرى المحررين من حاجز «كيسوفيم» الإسرائيلي شرق المحافظة الوسطى إلى المستشفى، مشيرًا إلى أن جميع المفرج عنهم كانوا محتجزين في معتقل «سدي تيمان».

وبدت على الأسرى علامات إرهاق شديد وهزال، في ظل شهادات سابقة لمعتقلين محررين تفيد بتعرض الأسرى لسياسات تجويع داخل السجون، وتقديم وجبات بكميات محدودة وجودة متدنية، إلى جانب التعرض لتعذيب جسدي، وفق شهادات موثقة لمؤسسات حقوقية.

وفي حديث للأناضول، أعرب الأسير المحرر خالد سويلم، والدموع تملأ عينيه، عن أمله في نيل جميع الأسرى حريتهم من سجون إسرائيل.

وفي 13 أكتوبر الماضي، أفرجت إسرائيل عن نحو 1700 أسير من غزة ضمن اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى المبرم مع حركة حماس، الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر بوساطة مصر وقطر وتركيا، وبرعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأنهى الاتفاق حربًا استمرت عامين منذ 8 أكتوبر 2023، وأسفرت عن استشهاد أكثر من 72 ألف فلسطيني وإصابة ما يزيد على 171 ألفًا، إضافة إلى دمار واسع طال نحو 90% من البنى التحتية المدنية، وفق تقديرات أممية.

ولا يزال في سجون إسرائيل أكثر من 9300 فلسطيني، بينهم 66 سيدة و350 طفلًا، وفق معطيات فلسطينية تشير إلى تعرضهم لتعذيب وتجويع وإهمال طبي أودى بحياة عدد من المعتقلين.