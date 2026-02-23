الحرمين الشريفين: 40 شاشة تفاعلية تعزز نشر المحتوى الشرعي للزوار بـ 50 لغة

تكثف رئاسة الشئون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الجهود التقنية والتوعوية خلال شهر رمضان عبر أكثر من 40 شاشة تفاعلية لتقديم محتوى شرعى بما يزيد على 50 لغة عالمية.

وذكرت هيئة شئون الحرمين ، حسبما أوردت قناة (الإخبارية) السعودية اليوم الاثنين، أن الشاشات ستنتشر فى عدد من المواقع الحيوية داخل الحرم المكى، وتوسعة المطاف، والرواق السعودى، وتوسعة الملك فهد والتوسعة السعودية الثالثة.

وتمكن هذه المبادرة الزوار والمعتمرين من الوصول السريع إلى الفتاوى والإرشادات الشرعية بلغاتهم المختلفة، بما يسهم في رفع مستوى الوعي الديني، وتصحيح المفاهيم، وتمكين القاصدين من أداء مناسكهم بسهولة.