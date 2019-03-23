شبيجل: 59 ألمانيا ينتمون لداعش محتجزون الآن لدى سورية

ذكر تقرير لمجلة "شبيجل" الألمانية أن هناك 59 شخصا ينتمون إلى تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" ممن يحملون جواز السفر الألماني معتقلون حاليا في سوريا.

وقال تقرير "شبيجل" أمس الجمعة، إن ثلاثة ارباع هؤلاء الإسلاميين داخل السجون أو في مقار الاحتجاز السورية هم من النساء.

يضاف إلى هذا العدد ما يناهز 60 طفلا بجوازات سفر ألمانية أيضا، اعتقلوا مع أمهاتهم.

وأضاف التقرير أن المخابرات الألمانية يمكن أن تكون قد استجوبت العديد من الإسلاميين الذين كانوا في سوريا خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن هناك حوالي 20 ألمانيا صدرت بحقهم أوامر بالاحتجاز من قبل المحكمة الاتحادية العليا أو الجهات القضائية في الولايات الألمانية.

وتطالب قوات سورية الديمقراطية التي يسيطر عليها الأكراد منذ فترة طويلة بأن تستقبل الدول التي وقع مواطنوها في الأسر على يد هذه القوات داخل الأراضي السورية أن تستقبلهم ثانية في أراضيها.

وتشير الحكومة الألمانية إلى أن الإشراف القنصلي على مواطنيها داخل سوريا غير ممكن من الناحية العملية، حيث أن سفارة ألمانيا في سورية مغلقة.