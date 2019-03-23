حركة الشباب تتبنى مسئولية الانفجار بالعاصمة الصومالية

أعلنت حركة (الشباب) الصومالية المسلحة، اليوم السبت، مسئوليتها عن حادث انفجار السيارة المفخخة الذي وقع بالقرب من مبنى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العاصمة مقديشيو.

ونقلت قناة (يورونيوز) الأوروبية عن المتحدث باسم العمليات العسكرية بحركة الشباب عبد العزيز أبو مصعب قوله" إن أحد مسلحي الحركة اصطدم بمبنى الوزارة بواسطة سيارة مفخخة..مشيرا إلى أن المسلحين لا يزالون بداخل مبنى الوزارة ومستمرون في الاشتباك".

وكان المسئول بالشرطة الصومالية الميجور محمد حسين قد قال" إن انفجارا وقع بسيارة مفخخة عند وزارة العمل تبعه إطلاق نار، مضيفا أن انفجارا ثانيا وقع أيضا في العاصمة مقديشيو".