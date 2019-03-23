ملك تايلاند يدعو الشعب إلى اختيار الأصلح عشية الانتخابات

طالب ملك تايلاند ماها فاجيرالونجكورن، مواطني بلاده باختيار أصلح الأشخاص ، وذلك في بيان غامض أصدره عشية أول انتخابات عامة منذ الانقلاب العسكري في عام 2014.

وطالب الملك البالغ من العمر 66 عامًا التايلانديين بالتفكير فيما قاله والده الملك الراحل بوميبول أدولياديج قبل ثلاثة عقود، لأنه كان قلقًا على الاستقرار السياسي الحالي في تايلاند.

ونقلا عن الده، قال بيان فاجيرالونجكورن:" لجعل الأمة بأسرها تعيش في سلام لا يعني أن الشعب عليه أن يكون كله من الأشخاص الطيبين، ولكن لتأييد القادة الصالحين لحكم الأمة وكبح الأشرار من الوصول للسلطة".

وجاء البيان، والذي ألقي عبر التلفاز وليس من قبل الملك، قبل ساعات من ذهاب التايلانديين إلى صناديق الاقتراع في أول انتخابات منذ ما يقرب من 8 سنوات.