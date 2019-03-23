مسؤول أمريكي: العقوبات منعت استمرار الدعم المالي الإيراني لحزب الله

أكد المبعوث الخاص لوزارة الخارجية الأمريكية لشؤون إيران بريان هوك، أن طهران كانت تقدم سنوياً حوالي 700 مليون دولار لميزانية مليشيات حزب الله، والعقوبات منعت استمرار هذا الدعم المالي.

وقال هوك، في تصيح أوردته قناة (الحرة) الأمريكية اليوم السبت، إن قطع تمويل المليشيات جزء من حملة تأثير العقوبات الأمريكية على إيران، مشددا على أن واشنطن مصممة على مواصلة الضغط على حزب الله.

ولفت إلى واشنطن لن تمنح أي استثناءات أو إعفاءات حول العقوبات التي تطول قطاع الطاقة خاصة النفط والتي تم تطبيقها على إيران منذ نوفمبر الماضي.