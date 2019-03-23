معارضو إصلاح قانون حقوق النشر الأوروبي يخططون لمظاهرات في أنحاء دول القارة

يتظاهر الآلاف اليوم السبت، في مختلف أنحاء أوروبا، قبل تصويت حاسم بشأن إصلاح قانون حقوق النشر الأوروبي.

وأعلن معارضو الإصلاح- وخاصة المادة 13 المثيرة للجدل- عن تنظيم عشرات المظاهرات في حوالي 20 دولة، من بينها ألمانيا والنمسا وبولندا وجمهورية التشيك وهولندا وقبرص وفنلدا والبرتغال.

وفي ألمانيا، حيث توجد معارضة قوية بشكل خاص للتغييرات، ستقام مظاهرات في مدن برلين وكولونيا وهامبورج وميونخ وهانوفر وفرانكفورت.

ووفقا للتشريع، المقرر أن يمرره البرلمان الأوروبي يوم الثلاثاء المقبل، ستضطر الشركات الرقمية إلى تثبيت "مرشحات تحميل" لضمان أن المحتوى الذي تتم مشاركته لا يكون عرضه لحقوق النشر.

وأثارت المادة 13 من المواد الجديدة، والتي من شأنها أن تجعل المنصات مسؤولة عن المواد الخاضعة لحقوق النشر، انتقادات خاصة.

ويقول المنتقدون إن القانون الجديد سيجبر الشركات الناشئة على شراء مرشحات بتكلفة كبيرة، وستكون العديد منها غير قادة على ذلك.