جوتيريش يشيد بأبطال إعصار إيداي ويناشد المجتمع الدولي لتقديم الدعم

أشاد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، بعمال الإنقاذ الذين كانوا يحاولون إنقاذ الأرواح في أعقاب الدمار الذي خلفه إعصار إيداي في جميع أنحاء الجنوب الإفريقي.

وقال جوتيريش في بيان له أمس الجمعة: "لقد شجعتني جهود أعضاء فرق البحث والإنقاذ الوطنية والدولية، الذين كانوا يعملون على مدار الساعة لإنقاذ الآلاف من الأرواح في ظل ظروف خطيرة وصعبة."

واستطرد يقول: "هؤلاء الأبطال لم ينقذوا العائلات فقط من على أسطح المنازل، ولكنهم كذلك كانوا يقدمون الغذاء وأقراص تنقية المياه وغيرها من وسائل المساعدة الإنسانية المساهمة في إنقاذ الحياة بعد تعرض المجتمعات السكنية للزوال من على سطح البسيطة بالمعنى الحرفي للكلمة".

ووجه جوتيريش "مناشدة قوية" للمجتمع الدولي لتكثيف جهوده لدعم موزمبيق وملاوي وزيمبابوي.

وكان إعصار ايداي قد وصل إلى اليابسة أمس الجمعة الماضي، بعدما عبر المحيط الهندي، حيث كان محملا برياح سرعتها 160 كيلومترا في الساعة لدى وصوله إلى موزمبيق، وذلك قبل أن تخف حدته ويتوجه إلى زيمبابوي، وقد خلف الإعصار دمارا هائلا في موزمبيق وزيمبابوي وأسفر عن سقوط العشرات من القتلى وتشريد عشرات الآلاف.