هولندا: المتهم بإطلاق النار في أوتريخت اعترف بجريمته

قال الادعاء الهولندي ، إن المشتبه به في إطلاق النار الدامي في ترام أوتريخت اعترف بفعلته.

وأوضح المتحدث باسم الادعاء فرانس زونيفيلد، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز الإخبارية أمس الجمعة - أن الدافع في إطلاق النار - الذي وقع يوم الاثنين الماضي وأسفر عن 3 قتلى و3 مصابين في حالة حرجة - مازال قيد التحقيق.

ويواجه المشتبه به جوكمان تانيس (37 عاما)، اتهامات من بينها القتل المتعدد بنية إرهابية.

وقالت النيابة العامة والشرطة الهولندية، في بيان، إن فرضية "الدافع الإرهابي باتت جدية بناء على رسالة عثر عليها في السيارة التي هرب فيها المشتبه به وأمور أخرى وطبيعة الوقائع".