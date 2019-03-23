ماي تلمح إلى عدم طرح اتفاق الانسحاب من الاتحاد الأوروبي لتصويت ثالث في البرلمان

لمحت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، أمس الجمعة، إلى أنها قد لا تعيد طرح اتفاق توصلت إليه للانسحاب من الاتحاد الأوروبي على البرلمان للتصويت للمرة الثالثة الأسبوع القادم إذا لم يكن هناك تأييد كاف لإقراره.

ورفض المشرعون بالفعل الاتفاق مرتين لكن من المتوقع أن تحاول رئيسة الوزراء للمرة الثالثة الحصول على موافقة البرلمان الأسبوع القادم.

كان زعماء الاتحاد الأوروبي قد أمهلوا ماي أسبوعين إضافيين ينتهيان في 12 أبريل في محاولة لمنحها وقتا لإقرار الاتفاق في البرلمان. لكن رئيسة الوزراء قالت في رسالة لأعضاء البرلمان يوم الجمعة إن مثل هذا التأييد قد لا يكون متاحا.

وقالت ماي في رسالة نشرها صحفي من هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) على تويتر ”إذا اتضح أنه لا يوجد دعم كاف لإعادة الاتفاق الأسبوع القادم أو رفضه البرلمان مرة أخرى، فيمكننا أن نطلب تمديدا جديدا قبل 12 أبريل لكن ذلك سيتضمن إجراء انتخابات البرلمان الأوروبي“.