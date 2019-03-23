مقتل نحو ألف شرطي أفغاني في معارك ضد طالبان خلال عام بإقليم فرح

قال المتحدث باسم شرطة إقليم فرح غرب أفغانستان، اليوم السبت، أن حوالي ألف عضو من الشرطة الأفغانية لقوا حتفهم في معارك ضد عناصر طالبان في إقليم فرح، خلال الفترة من مارس 2018 حتى نفس الشهر من العام الحالي، طبقا لما ذكرته قناة "طلوع نيوز" التلفزيونية الأفغانية اليوم السبت.

وأضاف المتحدث رحمة الله صديقي أن أعلى معدل للخسائر البشرية كان في مناطق على مشارف مدينة فرح، مشيرا إلى أن عشرة مراكز تابعة للقوات الأفغانية في أحياء مدينة فرح ومشارفها سقطت في أيدي المسلحين خلال العام الماضي.

وتابع "في الربع الأول من العام الماضي، قُتل 478 رجل شرطة، و281 في الربع الثاني و231 في الربع الثالث من العام".

يذكر أن حوالي 45 ألف عضو من قوات الدفاع الوطني والأمن في البلاد قُتلوا في القتال ضد الإرهاب في البلاد في السنوات الأربع الماضية، طبقا للرئيس الأفغاني، أشرف غني الذي أعلن عن ذلك في مقابلة في الولايات المتحدة أواخر العام الماضي.

وتابع صديقي أن عمليات عسكرية جديدة بدأت في الإقليم وأن الوضع الأمني أفضل مما كان عليه في العام الماضي.