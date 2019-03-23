أول أمين للجنة مكافحة الفساد في الهند يؤدي اليمين الدستورية

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أدى قاض متقاعد بالمحكمة العليا الهندية، اليوم السبت، اليمين الدستورية كأول أمين للجنة الوطنية لمكافحة الفساد في البلاد، بعد حوالي خمس سنوات من تمرير البرلمان قانونا لاستحداث المنصب.

وينص قانون المراقب العام(لوكبال) والمراقبين المساعدين(لوكايوكتاس) على استحداث منصب أمين لجنة المظالم (لجنة مكافحة الفساد) على المستوى الاتحادي، ومستوى الولايات للتحقيق في شكاوي الفساد التي يتورط فيها مسؤولون ووزراء بالحكومة.

وحضر الرئيس الهندي، رام ناث كوفيند، ونائب الرئيس، فينكاياه نايدو ورئيس القضاة رانجان جوجوي ورئيس الوزراء ناريندرا مودي اليوم السبت مراسم أداء اليمين للقاضي المتقاعد، بيناكي غوس.

وكان غوس، الذي تقاعد من المحكمة العليا في عام 2017، رئيسا للجنة الوطنية لحقوق الإنسان قبل تعيينه رئيسا للجنة مكافحة الفساد.

يذكر أن حزب "بهاراتيا جاناتا" بقيادة مودي قد تولى السلطة في انتخابات جرت في عام 2014، متعهدا باتخاذ إجراءات ضد الفساد.

ويسعى مودي للفوز بفترة ثانية بوصفه رئيسا للوزراء في الانتخابات العامة المقرر أن تُجرى في إبريل ومايو المقبلين.