مولر ينهي رسميا تحقيقه في التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية ويسلم تقريره لوزارة العدل

أعلنت وزارة العدل الأمريكية، أمس الجمعة، أن المحقق الخاص المكلف من وزارة العدل للتحقيق في التدخل الروسي المزعوم في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016 روبرت مولر، قدّم تقريره السرّي بشأن النتائج النهائية لتحقيقه إلى وزير العدل وليام بار، حسب ما أفادت وسائل إعلام أمريكية.

ووفقا لما نشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية على موقعها الإلكتروني، فقد أخبرت وزارة العدل الكونجرس اليوم بأنها تلقّت تقرير مولر، الأمر الذي يعني انتهاء التحقيق رسميا، لكنها لم تكشف عن محتوياته. ومن المتوقع أن يفصح مولر عن نتائج التحقيق للكونجرس خلال الأيام المقبلة.

وكُلّف مولر من وزارة العدل، في مايو 2017، بالتحقيق في "أية علاقة وتنسيق بين الحكومة الروسية وأفراد لهم علاقة بحملة ترامب الانتخابية، وأي أمور قد تكون نتجت أو قد تنتج مباشرة من التحقيق"، كما حقّق فريق مولر في إعاقة ترامب سير العدالة.

ووجّه التحقيق، وفق ما تم إعلانه قبل إصدار تقرير اليوم، اتهامات لـ34 شخصا، بالعمالة لصالح الاستخبارات الروسية بينهم بعض أقرب مستشاري ومساعدي ترامب السابقين. ويشير التحقيق إلى سعي حملة ترامب للاستفادة من جهود روسية معقدة في 2016 للتأثير على نتائج انتخابات الرئاسة لصالح المرشح الجمهوري آنذاك، لكنه لم يتهم أيا من مساعدي ترامب بالمشاركة في تلك العملية.

كما أسفر التحقيق عن إدانة عدد من المسؤولين السابقين، من بينهم بول مانافورت المدير السابق لحملة ترامب، لكن في قضايا غير ذات صلة بالتدخل الروسي.

وقال بار للكونجرس، أمس، إنه حاليا يستعرض التقرير، مرجّحا أن يكون بإمكانه إعلام النواب بالنتائج الأساسية لتحقيق مولر خلال 48 ساعة.

وأوضح الوزير أنه سيتشاور مع نائبه رود روزنشتاين لـ"تحديد ما هي المعلومات الأخرى من التقرير التي يمكن الكشف عنها للكونجرس والعامة بما يتّسق مع القانون، بما فيها ترتيبات المحقق الخاص والممارسات والسياسيات طويلة الأجل للوزارة".

فيما أكد أنه لم يحدث أن اعترض أي من مسئولي الوزارة الأعلى من مولر على أي من جوانب تحقيقه، مشددا على أنه سيبقى ملتزما بالشفافية "قدر الإمكان" في الإعلان عن نتائج التحقيقات، وأنه سيعلن عن موقفه من استعراض التقرير.