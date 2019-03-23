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الجمارك الفلبينية وعملاء مكافحة المخدرات شحنة من الصين

مانيلا - (د ب أ)
نشر فى : السبت 23 مارس 2019 - 6:22 ص | آخر تحديث : السبت 23 مارس 2019 - 6:22 ص

اعترضت الجمارك الفلبينية وعملاء مكافحة المخدرات شحنة من الصين تحتوي على حوالي 300 كيلو جرام من المخدرات تقدر قيمتها بحوالي 8ر1 مليار بيسو (2ر35 مليون دولار)، حسبما قال مسؤولون اليوم السبت.

وقال مكتب الجمارك في بيان إنه تم لف مخدر "كلوريد الميثامفيتامين"، الذي يعرف محليا باسم "شابو" في ورق سلوفان شفاف، ووضع في عبوات من ورق فويل تم إخفاؤها في 12 كيسا داخل حاوية طولها 40 قدما.

وأضاف المكتب أن الشحنة حصلت على التصاريح على أنها راتنج بلاستيك ووصلت إلى مانيلا في 17 مارس وتمت مصادرة الحاوية مساء الجمعة.

وتابع المكتب في بيان " عند اختبار عينة مواد (الشحنة)، تمكنت السلطات من تأكيد أن المواد هي شابو".

ويعد "شابو" أكثر أنواع المخدرات انتشارا في الفلبين.

وتشن حكومة الرئيس رودريجو دوتيرتي حملة صارمة ضد المخدرات غير المشروعة في الفلبين، مما أسفر عن مقتل أكثر من 5000 شخص في عمليات للشرطة منذ عام 2016.


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