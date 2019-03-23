فوز متسابقة أفغانية في مسابقة وسط محادثات بين أمريكا وطالبان

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احتفلت ناشطات أفغانيات أمس الجمعة، بفوز مغنية (18 عاما) أصبحت أول امرأة تفوز بمسابقة مواهب ذات شعبية كبيرة في البلاد.

وأصيبت زهراء إلهام مور مساء أمس أول أمس الخميس، بصدمة جراء فوزها في مسابقة "أفغان ستار"، البرنامج الأكبر شعبية في التلفزيون الأفغاني الذي يُعرض منذ 14 عاما ويشاهده ملايين.

وتعتبر ناشطات حقوق المرأة في كابول الفوز، الذي جاء وسط محادثات بين أمريكا وحركة طالبان، علامة احتجاج ضد ظهور طالبان مجددا في الحكومة.

وظل البرنامج هو الأكثر إثارة للجدل وأدى ثانية إلى انتقادات شديدة من المحافظين.

وقالت روشان غزنوي وهي ناشطة من كابول "يبين هذا الفوز أن لدينا مشكلة كبيرة مع طريقة طالبان في التفكير في المرأة".

وذكرت الناشطة الاجتماعية فروزان درويش أن "فوز زهراء إلهام أوضح أن الأفغان لا يمكن أن يقبلوا أيديولوجية طالبان وأن النساء لن يتراجعن عن حقوقهن الأساسية".

وسافرت زهراء إلهام، وهي طالبة بالصف العاشر في باكستان، إلى أفغانستان للمشاركة في المسابقة لكنها لم تكن تتوقع الوصول إلى النهائي.

ويجذب برنامج "أفغان ستار" آلاف الأفغان سنويا على أمل أن يظهروا مواهبهم ويحوزون شهرة على مستوى البلاد.