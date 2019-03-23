المبعوث الروسي لأفغانستان: لا استئناف للحرب بعد مغادرة القوات الأجنبية البلاد

ذكر المبعوث الرئاسي الروسي لأفغانستان، زامير كابولوف، بعد مشاورات ثلاثية حول أفغانستان في واشنطن مع المبعوثين الأمريكي والصيني، زلماي خليل زاده، ودينج شيونج أنه لن يتم استئناف الحرب في أفغانستان بعد مغادرة القوات الأجنبية للبلاد، والالتزام بوقف إطلاق النار، طبقا لما ذكرته وكالة "تاس" الروسية للأنباء اليوم السبت.

وأضاف الدبلوماسي: "الكثيرون يخشون من تكرارما حدث في العقود السابقة، حال مغادرة الأمريكيين، وحدوث فراغ في السلطة وانهيار وحرب، لكن الحقيقة هو أنه لن يحدث ذلك".

وقال إنه "إذا تطورت الأحداث طبقا لسيناريو اتفاقيات حول انسحاب قوات أجنبية، والالتزام بوقف إطلاق النار، لن يكون هناك أي حرب. ستبدأ اتفاقيات بين الأفغان حول مستقبل بلدهم ولن يكون هناك أي مغزى للحرب".

وتابع: "سنقدم مساعدتنا، حيث إننا سنشارك هنا، فيما تساهم أطراف أجنبية في تلك العملية".

وأضاف: "يتعين أن يكون لدى الأفغان فرصة لترتيب الأمور بأنفسهم وإنشاء نظام، لن أحاول أن افترض ما قد يبدو عليه النظام، لكن على أي حال، يتعين أن يكون وضعا طبيعيا. هذا ما نتحدث بشأنه مع طالبان. حكم الاحتكار وعودة طالبان غير واردين في هذا الصدد".