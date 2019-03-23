ترامب يلغي عقوبات جديدة ضد كوريا الشمالية بشكل غير متوقع

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الجمعة، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر، أنه سيلغي العقوبات المفروضة مؤخراً على كوريا الشمالية.

وأشارت التغريدة إلى: "العقوبات الإضافية واسعة النطاق" التي أعلنتها وزارة الخزانة أول أمس الخميس، والتي ستضاف إلى تلك الموجودة بالفعل ضد كوريا الشمالية.

وكانت العقوبات ضد شركتي شحن مقرهما في الصين لمحاولتهما التهرب من العقوبات ضد كوريا الشمالية.

ولم تستجب وزارة الخزانة لطلب من وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) للتعليق على الخبر.

وقالت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض، التي طلب منها التوضيح، "الرئيس ترامب يحب الرئيس كيم ولا يعتقد أن هذه العقوبات ستكون ضرورية".