وزير الدفاع الصينى يبحث في القاهرة التطورات الإقليمية والدولية

وصل عضو مجلس الدولة ووزير الدفاع الوطني الصيني، وي فنغ خه، إلى القاهرة، اليوم السبت، على رأس وفد فى زيارة لمصر يبحث خلالها دعم التعاون وآخر التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن وزير الدفاع الصينى خلال زيارته للقاهرة سيلتقي مع عدد من كبار المسؤولين والشخصيات لبحث دعم علاقات التعاون بين مصر والصين، خاصة فى كل مايتعلق بطريق الحرير والتسليح والتدريب المشترك وتبادل زيارات الوفود بين البلدين.

وكان وزير الدفاع الصيني التقي أول أمس الخميس الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في ابو ظبي، والتي اشار فيها إلى تطلع الصين إلى تنمية العلاقات بين الجيشين في البلدين إلى أعلى المستويات.