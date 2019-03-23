استطلاع: حزب «الديمقراطية الجديدة» يتصدر الأحزاب اليونانية في الانتخابات الأوروبية

كشف استطلاع رأي إجراه مركز ميترون للأبحاث عبر الإنترنت لصالح صحيفة "فيما" أن الحزب المعارض الرئيسي في اليونان " الديمقراطية الجديدة" سوف يأتي في المقدمة في البلاد إذا ما أجريت انتخابات البرلمان الأوروبي الأن.
وأوضح الاستطلاع أن 1ر27% ممن أدلوا بآرائهم قالوا إنهم سوف يصوتون لصالح الحزب المحافظ " الديمقراطية الجديدة"، مقارنة بـ 9ر17% الذين سوف يصوتون لصالح ائتلاف اليسار الراديكالي (سيريزا) الحاكم، وفقا لوكالة أنباء بلومبرج.
وجاءت حركة التغيير من تيار يسار الوسط في المركز الثالث بنسبة 8ر5% واحتل حزب جولدن داون من اليمين المتطرف في المركز الرابع بنسبة 3ر5%، بينما جاء في المركز الخامس الحزب الشيوعي اليوناني بنسبة 8ر4%.
ولم يحصل أي حزب من باقي الأحزابعلى نسبة 3% ليتم انتخابها كعضو في البرلمان الأوروبي.
وشمل الاستطلاع عينة من الاشخاص عددها 1204 أشخاص خلال الفترة من 18 حتى 20 مارس الحالي.