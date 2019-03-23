ميركل تجري الأسبوع المقبل مشاورات حول استخدام البيانات من أجل الذكاء الاصطناعي

أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم السبت، ضرورة الحفاظ على الحقوق الشخصية وإتاحة البيانات لتطوير الابتكارات، في الوقت الذي تستعد فيه لإجراء مشاورات الأسبوع المقبل مع مستشاري الحكومة للقضايا الرقمية حول استخدام كميات كبيرة من البيانات من أجل الذكاء الاصطناعي.

وقالت ميركل في رسالتها الأسبوعية المتلفزة على الإنترنت إنه يتعين الحفاظ على الحقوق الشخصية من جهة، وإتاحة البيانات لتطوير ابتكارات من جهة أخرى، موضحة أنه سيُجرى مناقشة هذه الأمور مع المجلس الرقمي.

وذكرت ميركل أن الحكومة تأمل بنهاية هذا العام "التوصل إلى نتائج تجعلنا قادرين على الجمع بين حماية الحقوق الشخصية، وإتاحة استخدام البيانات".

ومنذ بداية الفترة التشريعية الحالية، تم تشكيل مجلس رقمي يضم خبراء وممارسين في الأوساط العلمية والبحثية والاقتصادية، لتقديم النصح والمشورة للحكومة فيما يتعلق بقضايا الرقمنة.