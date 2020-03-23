الإمارات تقرر عودة جميع طلابها الدارسين في الخارج خلال 48 ساعة

قررت دولة الإمارات العربية المتحدة عودة جميع الطلبة الدارسين خارج الدولة، سواء المبتعثين من أي جهة ابتعاث أو على حسابهم الخاص والمتواجدين حاليًا في بلد الدراسة، إلى البلاد خلال 48 ساعة؛ وذلك بالتنسيق مع جهات الابتعاث والملحقيات والسفارات في بلد الدراسة، وذلك نقلًا عن وكالة الأنباء الإماراتية «وام».

جاء ذلك في تعميم أصدرته وزارة التربية والتعليم والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الإماراتية بشأن الإجراءات الاحترازية المتعلقة بالطلبة الدارسين خارج الدولة، في إطار الخطوات الوقائية والاحترازية؛ لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19».

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الاثنين، إلى أكثر من 15 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 353 ألف إصابة.