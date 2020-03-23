الصحة التونسية تتوقع تزايد أعداد المصابين بكورونا خلال أيام بعد اكتشاف بؤر جديدة

توقع المدير العام للرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة التونسية، شكري حمودة، تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد خلال الأيام القادمة، بعد اكتشاف ثلاث بؤر جديدة لتفشي الفيروس، إلى جانب جزيرة جربة التي تم إعلانها بؤرة في وقت سابق اليوم الأحد.



وأوضح حمودة في تصريحات صحفية /اليوم الأحد/ أنه تم اكتشاف بؤرتين وبائيتين لتفشي فيروس كورونا في ولاية تونس تشمل منطقتي البحيرة والمرسى، وبؤرة ثالثة في مدينة سكرة بولاية إريانة، مؤكدا أن وزارة الصحة أعلنت، خلال انعقاد اجتماع المديرين الجهويين للصحة اليوم، عن انتقال تونس إلى المرحلة الثالثة في مواجهة فيروس كورونا.



وأشار إلى أن الكشف عن البؤر المذكورة جاء "نتيجة لحصول عدوى أفقية لم يتم التوصل من خلالها إلى مصدر انتقال العدوى بين الحالات المسجلة"، مضيفا أن الانتقال إلى المرحلة الثالثة "يعني إمكانية تفشي العدوى بين المصابين العائدين من الخارج وغير المرضى وهي فرضية قائمة وإمكانية أن تسرب المرض داخل الهياكل الصحية".



ولفت إلى أن وزارة الصحة قامت باحتياطات وقائية لمجابهة تفشي العدوى في المستشفيات وداخل النسيج المجتمعي، مؤكدا أنها تعمل بالتنسيق التام مع القطاع الخاص الذي عبر عن استجابته التامة لوضع هياكله الصحية وموارده البشرية على ذمة الاحتياجات الصحية للمواطنين.



وقال حمودة إن المرحلة الثالثة تقتضي من المواطنين عدم الخروج من المنزل إلا عند الضرورة القصوى، موصيا بضرورة الاعتماد على آلية العمل عن بعد وخاصة بالنسبة للإعلاميين والصحفيين حفاظا على سلامتهم.



كما دعا ألا تعقد الاجتماعات في المؤسسات العامة والخاصة إلا عند الضرورة ويتم الاقتصار فيها على مدة زمنية قصيرة وعدد محدود من الأشخاص.



واعتبر أن تونس تدخل في مرحلة متقدمة في الحرب على الوباء، مشددا على ضرورة أن تتحمل كل الأطراف الحكومية مسؤولياتها في ضمان الجانبين اللوجستي والاجتماعي بخصوص توفير أماكن للحجر الصحي للحالات المشتبه في إصابتها بالفيروس.