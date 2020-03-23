الحكومة الروسية تخصص 300 مليون دولار لمواجهة انتشار فيروس كورونا



كشف رئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين عن مجموعة إجراءات جديدة تم اتخاذها لمواجهة انتشار فيروس "كورونا" ودعم الاقتصاد الروسي.



وقال ميشوستين، خلال اجتماع حكومي، اليوم الاثنين :" لقد تم تخصيص 23 مليار روبل (حوالي 300 مليون دولار) لقطاع صناعة الأدوية والأجهزة الطبية في البلاد.



وأضاف: "سنعمل على تحفيز الشركات المصنعة المحلية بالأموال اللازمة لمكافحة الفيروس ، وكذلك دعم الصناعات الطبية والصيدلانية"، مشيرا إلى نية الحكومة تخصيص الأموال لاستيراد معدات طبية ضرورية ، مثل أجهزة التصوير الحراري وموازين حرارة متطورة ووحدات تطهير الهواء.



وكلف ميشوستين الدوائر الحكومية المعنية بإعداد حزمة من الإجراءات الإضافية لدعم الاقتصاد الوطني، بما في ذلك صناعة البناء والشركات الصغيرة والمتوسطة وبرنامج إحلال الواردات في ظل انتشار "كورونا".



وبحسب مرسوم حكومي نشر اليوم ، فإنه تم تخصيص 10 مليارات روبل من صندوق الرفاه الوطني لوزارة التجارة والصناعة الروسية لإنتاج وشراء المعدات والمنتجات اللازمة لتشخيص الأمراض الوبائية والكشف عنها والوقاية منها وعلاجها، بالإضافة إلى معدات الحماية الشخصية والأدوية والأجهزة الطبية.وكانت الحكومة الروسية اتخذت مجموعة إجراءات لدعم قطاع الأعمال في روسيا ولاسيما الطيران والسياحة، حيث أعلنت عن تأسيس صندوق بقيمة 300 مليار روبل (4 مليارات دولار) لدعم الاقتصاد الوطني الروسي.



يُذكر أن العدد الكلي للمصابين بفيروس كورونا، في عموم روسيا بلغ اليوم 438 إصابة.