حملات مكثفة بالمحافظات لضبط الأسواق ومراقبة غلق المحال

مجدى أبوالفتوح وحازم الخولى ويونس درويش وخميس البرعى وعمرو بحر وعلاء شبل ومحمد نصار ورضا الحصرى وحمادة عاشور وفاطمة على وماهر عبدالصبور:



مصادرة 10 آلاف قفاز ببنى سويف.. وضبط مصنع غير مُرخص لتعبئة المطهرات بكفر الشيخ



«الوادى الجديد» تطبق الكشف الإجبارى على المواطنين الوافدين للمحافظة.. وتعقيم وتطهير ٧٨ فندقا ومنتجعا سياحيا بالبحر الأحمر.. وتعليمات مشددة بالتعامل مع ماكينات الصراف الآلى لمواجهة فيروس كورونا المستجد بأسيوط

واصلت الأجهزة التنفيذية والأمنية فى المحافظات شن حملات مكثفة لمتابعة التزام المواطنين بقرار غلق المطاعم والمقاهى والكافتيريات لمنع التجمعات، ومعاقبة المخالفين، فضلا عن تعقيم وتطهير المنشآت السياحية والحيوية وفقا للإجراءات الوقائية حفاظا على سلامة المواطنين، وتنفيذا لقرار رئيس الوزراء ووزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

فى محافظة الجيزة، أعلن المحافظ أحمد راشد، اليوم، عن تشميع 20 منشأة ومقهى وصالات جيم و«سايبر نت»، بأحياء الطالبية، وجنوب الجيزة، لعدم التزامهم بالغلق فى المواعيد المقررة، وشدد المحافظ على الأجهزة التنفيذية بتأدية عملهم على أكمل وجه دون أى اخلال لخدمة المواطنين.

فى بنى سويف، أعلن المحافظ محمد هانى غنيم، عن مصادرة 10 آلاف و600 قفاز تم ضبطها بإحدى الشركات التى امتنعت عن بيعها للمواطنين، ومصادرة 500 كجم أرز وتحرير محضر ضد صاحب مخزن باهناسيا لامتناعه عن بيع الأرز.

وشدد المحافظ على مديريات التموين، والصحة، والبيئة، والطب البيطرى، والوحدات المحلية، استمرار وتكثيف أعمال الرقابة والتفتيش على الأسواق والمحلات والمنشآت التجارية؛ لضبط الأسواق والحفاظ على حقوق وصحة وسلامة المواطنين، ومنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية، ولضمان وصول السلع المدعمة لمستحقيها ومواجهة جميع صور الغش التجارى.

وفى أسيوط شدد المحافظ عصام سعد، على جميع المواطنين ضرورة الالتزام بالتعليمات والإجراءات الاحترازية عند استخدام ماكينات الصراف الآلى للوقاية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19»، وخاصة مع صرف مرتبات ومعاشات العاملين بالدولة لشهر مارس غدًا، بجميع البنوك وماكينات الصراف الآلى، حفاظًا على صحتهم وحماية لهم ولبلدهم.

وأشار محافظ أسيوط، إلى ضرورة اتباع الإجراءات التى أعلنتها وزارة الصحة الخاصة بتعليمات استخدام ماكينات الصراف الآلى وهى تعقيم اليدين بالكحول قبل وبعد استخدام الماكينة، واستخدام المناديل الورقية للضغط على الأزرار ثم التخلص منها فورًا، ترك مسافة 1ــ2 متر بينك وبين الآخرين أثناء الانتظار، مع تجنب الأماكن والماكينات المزدحمة قدر الإمكان، واستخدام خدمات البنك الإلكترونية عوضًا عن ماكينات الصراف الآلى إن أمكن.

وفى البحيرة، شن رؤساء الأحياء والمراكز حملات موسعة لمنع إقامة الأسواق الداخلية، ومنع التجمعات حفاظا على صحة المواطنين، فى إطار الإجراءات المتخذة لمواجهة فيروس «كورونا المستجد» والحد من انتشاره.

وناشدت المحافظة المواطنين، ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية حفاظًا على سلامتهم، مع اتباع الإرشادات العامة التى يتم الإعلان عنها لمنع انتشار العدوى.

وفى الوادى الجديد، بدأت مديرية الصحة، فى تنفيذ نقاط حجر صحى على مداخل المحافظة للكشف على الوافدين من خلال جهاز لقياس درجة الحرارة بالأشعة تحت الحمراء، لحماية مواطنى المحافظة.

وقال وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد أحمد محروس، إنه سيتم توقيع الكشف على المواطنين الوافدين إجباريا، علاوة على رش وتعقيم السيارات الوافدة بهدف إحكام الرقابة على دخول المركبات والسيارات والمواطنين عبر منافذ المراكز، والسيطرة على مسببات انتقال فيروس كورونا، واتباع الإجراءات الاحترازية الوقائية.

وفى الغربية، قاد المحافظ طارق رحمى، مساء أمس، حملة مكبرة على الأسواق والمحال التجارية والمقاهى، بمدينة كفرالزيات؛ للتأكد من التزامها بالقرارات التى اتخدتها الحكومة والإغلاق فى تمام السابعة مساء، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من تفشى فيروس كورونا، حيث تفقد المحافظ شوارع المدينة، وشدد على إغلاق جميع المحلات والمطاعم وتحرير محاضر للمخالفين.

مدير بنك الدم الإقليمى بطنطا: هناك أزمة حقيقية بسبب نقص كميات الدماء

فيما ناشدت مدير المركز الإقليمى لخدمات نقل الدم بطنطا الدكتورة أمل سافوح، المواطنين بضرورة التبرع بالدم خلال الفترة الحالية؛ نظرا للنقص الشديد الذى يعانى منه البنك نتيجة فض التجمعات بالجامعات، والمدارس، وإغلاق المساجد، الأمر الذى يعيق أداء رسالة البنك ففى تغطية احتياجات مرضى الأورام، والفشل الكلوى، ومصابى الحوادث بالمستشفيات الحكومية ومستشفيات التأمين الصحى.

وخلال الجولة قرر المحافظ، إزالة السوق العشوائية بميدان المحكمة، والباعة الجائلين؛ حرصا على سلامة المواطنين ومنع الزحام، وتكدس الباعة.

وفى كفرالشيخ، شنت مباحث التموين بالمحافظة، أمس، حملة رقابية على الأسواق والصيدليات ومحلات المستلزمات الطبية، لمنع التلاعب فى الأسعار، ومكافحة الاحتكار، وضبط الأسواق بمركز ومدينة الحامول، أسفرت عن ضبط مصنع لإنتاج الكحوليات والعطور بدون ترخيص، وتم التحفظ على المضبوطات بالمصنع والتى تضمنت «٤٠٠ لتر كحول خام، ٤٨٠٠ لتر معطر خام، ١٥٨٠٠ عبوة وبخاخ من منتجات المصنع النهائية من الكحول والمعطرات، وجيل مطهر مختلف الأنواع والأحجام»، تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفى قنا، تفقد المحافظ أشرف الداودى، أمس، إجراءات تجهيز مستشفى قفط التعليمى كمستشفى للحجر الصحى لحالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا، طبقا لمعايير الحجر الصحى، فى إطار التأكد من اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية فى حالة الاحتياج للمستشفى لعزل الحالات المصابة بالفيروس.

وفى البحرالأحمر، أكدت الدكتورة نصرة سعد مدير عام الأمراض المتوطنة ومكافحة ناقلات الأمراض بمديرية الصحة، أن المحافظة طهرت 78 فندقا من أصل ٢٧١ فندقا ومنتجعا سياحيا بمدن المحافظة.

وفى الشرقية، نفذت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الحسينية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، حملة مُكبرة لغلق أسواق الاثنين، بعدد من القرى التابعة لدائرة المركز؛ ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المُستجد.

وفى المنيا، عرض الدكتور مينا ثابت منسق مجلس الأراخنة والحكماء، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، رسالة وصلته من أحد الآباء الرهبان بأحد الأديرة المصرية، مؤكدا رغبة رهبان الأديرة ومنهم الأطباء والصيادلة بالتطوع الفورى فى أماكن الحجر الصحى عالية الخطورة خدمة للوطن وأهله، وحماية لأرواح المواطنين وتضامنا مع الدولة.