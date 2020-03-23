روسيا:إلزام سكان موسكو فوق الـ 65 عاما والمصابين بأمراض مزمنة بالحجر المنزلي

ألزم عمدة موسكو سيرجي سوبيانين سكان العاصمة الروسية، الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما والذين يعانون من أمراض مزمنة، بالحجر المنزلي اعتبارا من 26 مارس الجاري وحتى 14 أبريل القادم بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكتب عمدة موسكو على موقعه الرسمي اليوم الاثنين: "على كل سكان موسكو، الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما والمواطنين الذين يعانون من أمراض مزمنة (داء السكري، والربو القصبي، وأمراض الكلى المزمنة، والسرطان وكذلك أولئك الذين أصيبوا بنوبة قلبية أو سكتة دماغية)، الالتزام بنظام الحجر المنزلي ابتداء من يوم 26 مارس الجاري وحتى 14 أبريل المقبل". وأضاف سوبيانين: "أرجوكم، إذا كنتم تعملون، فلا تذهبوا إلى العمل".