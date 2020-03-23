الكرملين: روسيا لا تنتظر رفع العقوبات المفروضة عليها مقابل تقديم المساعدات لإيطاليا

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف اليوم ، الإثنين، أن بلاده لا تنتظر رفع العقوبات المفروضة عليها من قبل إيطاليا في مقابل تقديم المساعدات في محاربة فيروس "كورونا".

وقال بيسكوف، في تصريح صحفي اليوم: "لا يمكن الحديث عن أي شروط أو حسابات أو آمال بطريقة أو بأخرى في هذه الحالة .. إيطاليا تحتاج بالفعل إلى مساعدة أكبر بكثير وروسيا تقوم بإرسال المساعدات إليها، ومن العبث أن نقول إن هناك نوعا من التبادل أو المقايضة، فالأمر ليس كذلك".

وكانت روسيا قد أرسلت سربا مكونا من 9 طائرات شحن عسكرية محملة بالمعدات والأجهزة والمختصين لمساعدة إيطاليا على مواجهة تفشي فيروس "كورونا".