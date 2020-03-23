يقدم برنامج «أهالينا في بر مصر»، المذاع على موجات إذاعة الشباب والرياضة، في التاسعة والنصف مساء اليوم الاثنين، قصة نجاح ملهمة من صعيد مصر، وبالتحديد من قرية دندرة بمحافظة قنا.

ويستضيف البرنامج في حلقة اليوم، «نور» الطالبة بكلية الألسن بجامعة الأقصر، وهي أول طالبة ذات إعاقة بصرية تدرس اللغة الألمانية في مصر، وتفوز بمنحة التفوق لتدرسها في ألمانيا، وتتحدث عن اجتهادها في دراستها إلى جانب الفرنسية والإيطالية والإنجليزية، وعملها إلى جانب الدراسة لتساهم في نفقات دراستها.

كما تتحدث نور عن هوايتها في عزف الجيتار والغناء، وعشقها للموضة ومتابعتها لأحدث خطوطها.

ويتناول الحديث أيضًا الصعوبات التي تواجه ذوي الإعاقة البصرية في مراحل التعليم المختلفة بمصر، وما يحتاجونه من أجهزة حديثة تتيح لهم الاستماع للكتب.

برنامج «أهالينا في بر مصر»، إعداد وتقديم مها برنس، ويذاع يوم الاثنين من كل أسبوع لمدة 15 دقيقة.