فرنسا توافق على الاستخدام المحدود للكلوروكين لمكافحة كورونا

وجه خبراء الصحة العامة الفرنسيون اليوم الاثنين ملاحظة تحذيرية بشأن استخدام عقار الكلوروكين المضاد للملاريا ضد المرض الناجم عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ، لكنهم قالوا إنه يمكن استخدامه للمرضى ذوي الحالات الخطيرة وفي ظل ظروف صارمة.

وقال وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، إن المجلس الأعلى للصحة العامة في البلاد وافق على استخدام هيدروكسي كلوروكوين لعلاج المرضى ذوي الحالات الخطيرة في المستشفى إذا وافق الأطباء هناك بشكل جماعي على أنه سيكون مناسبًا.

ويأتي القرار بعد يوم من إعلان فريق طبي في مستشفى بمرسيليا أنه سيعالج المرضى الذين يعانون من الفيروس المميت بالعقار المضاد للملاريا إلى جانب المضاد الحيوي أزيثروميسين.

وروج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أيضا لهذا العلاج المحتمل في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يوم السبت الماضي.

ولكن أحد كبار مسؤولي الصحة الأمريكيين الذين يتعاملون مع المرض المتفشي ويدعى أنتوني فوسي ، أشار إلى أنه لم ترد سوى تقارير قليلة عن فعالية الدواء ، ولا توجد دراسات سريرية جادة.

وقال فيران إن مجلس الصحة العامة الفرنسي "يستبعد أي وصفة طبية لعقار الكلوروكين، للعامة أو للحالات غير الخطيرة في هذه المرحلة ، بالنظر إلى عدم وجود أي بيانات تثبت فائدته "، على حد تعبير المجلس.