حبس صاحب شركة لاحتكاره مستلزمات طبية في الوايلي

قررت نيابة الوايلى، بإشراف المحامى العام الأول لنيابات غرب القاهرة، حبس صاحب شركة مستلزمات طبية 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاحتكاره عبوات ومستلزمات من أجل بيعها بأزيد من سعرها، كما أمرت النيابة بتحليل عينة من المضبوطات وإعداد تقرير بها للتأكد من مدى جودتها وتأثيرها على المستهلك لاستكمال التحقيقات.

كان اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، قد ترأس حملة تموينية، تمكنت من ضبط مالك شركة لتجارة المستلزمات الطبية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة الوايلى بمحافظة القاهرة، لقيامه بحجب (7912) عبوة وقطعة مستلزمات طبية متنوعة واحتكارها لبيعها بأزيد من السعر والتداول بالأسواق.

تأتى تلك الحملات، فى إطار مواصلة الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق، إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.