يسير هوستو رودريجيز ببطء وسط حقله الزراعي 12 كيلو متر من العاصمة الكوبية هافانا، بينما يجلد بسوطه ثورين يجران محراثا حديديا لترتيب التربة الجافة للحقل وذلك بعدما توقف جراره الزراعي بسبب شح الوقود جراء العقوبات الأمريكية.

وبينما يخرج بقايا السيجار الكوبي من فمه يقول رودريجيز ابن الستين عاما، لصحيفة الجارديان البريطاانية إن "ما يحدث يستدعي البكاء ولكن الكوبيين كعادتهم يجدون دائما فسحة للضحك حتى لو تلقى أحدهم طلقة في رقبته فسيجد مجالا ليبتسم".

ولإخضاع النظام الشيوعي الحاكم في كوبا، فرضت الولايات المتحدة الأمريكية منذ إبريل الماضي سلسلة عقوبات مستهدفة القطاع النفطي الكوبي الأمر الذي أصبح لدى كوبا ثلث حاجتها من النفط في سبتمبر الماضي حتى اضطر الرئيس الكوبي ميجيل دياز بقطع حصص المزارعين من الديزل كسياسة لترشيد مصادر الطاقة النفطية.

وعلى بعد كيلومترات أخرى، توجد مزرعة الألبان لميسيل بونسي والذي مثل أي صاحب مزرعة ألبان يقوم بدور محوري لدعم قطاع الزراعة الكوبية. ومنذ سقوط الاتحاد السوفيتي بداية التسعينيات وانعدمت مصادر توريد السماد والمعدات الزراعية لكوبا فبدأوا يعتمدون على المواشى.

ويقول باونسي إن الثيران شيء رائع فهي تساعد كوبا للاكتفاء الذاتي دون الحاجة لدعم خارجي، فالثور بإمكانه حرث معظم الحقل الزراعى وليقوم بإضافة السماد إليه عبر فضلاته ومن ثم يقوم الجرار الأمريكي القديم منذ عهد الستينيات لإتمام المهمة.

ويضيف باونسى إن الاعتماد على الثيران تتزايد بعد أزمة الديزل الأخيرة لذلك يقوم باونسي بتحسين علف ثيرانه من قصب السكر والتوت لجعلها قادرة على القيام بمهمة حرث الحقول وحدها دون جرارات.

ويقول باونسي إن المشكلة ستكون في ساعات عمل أطول في الحقول بعد الاستغناء عن الجرارات لأن ما يحرثه الجرار في ساعة يقوم به الثور في يوم بأكمله.

وبالانتقال إلى ولاية ميابيكا المجاورة فلا يبدو مهندس الطيران السابق ليوناردو سواريس قادرا على تحمل الأزمة فهو كان يعتبر الجرار الزراعي كل شيء متسائلا: هل هناك زراعة بالعصر الحديث بدون وقود.

وأضاف أنه ترك زراعة الفاصوليا التي تحتاج لعمليات حرث كبيرة ليتجه لزراعة الخس واللفت التي يحرثها بنفسه.

وتابع سواريس إنه يفكر أن يترك الزراعة الإنتاجية في النهاية ليستأجر ثورا يكفيه لزراعة أرض صغيرة تكفي توفير الغذاء لأسرته كي لا يتضوروا جوعا.

يذكر أن وزارة الخارجية الأمريكية ذكرت أن هدفها من الحصار على كوبا منذ ستينيات القرن الماضى هو تجويع الشعب الكوبي ومن ثم إخضاع الحكومة ولكن تلك السياسة تأكد فشلها فبحسب منظمة الزراعة للأمم المتحدة "فاو" فكوبا هى الدولة الوحيدة بأمريكا اللاتينية التى تملك مقومات حدوث مجاعة ولكن السياسات الحكومية هناك سيطرت على الوضع وحالت دون حدوث ذلك.

وتعمل هيئة الغذاء الحكومية الكوبية بوداجاس على توفير السلع الأساسية من سكر وفاصوليا وأرز وزيت بأسعار رمزية للجميع كما يتم توفير 3 كيلو جرامات مجانية من الحليب لكل طفل حتى يبلغ 7 سنوات وهو السبب بأن كوبا هي من قلائل الدول بنصف الكرة الأرضية الجنوبى التي لا يحدث فيها أزمة نقص تغذية الأطفال بحسب منظمة "يونيسيف".

وعلى الرغم من ذلك فإن بعض السلع الغذائية تخلو منها الأسواق الكوبية كاللحم والجبن والكتشب وذلك علاوة على أنه إذا استمرت الأزمة الاقتصادية جراء العقوبات فقد يؤدى ذلك لكوارث على القطاع الزراعي.

وللحفاظ على مخزون الدولة من اللحوم تنتهج كوبا سياسة صارمة فتمنع المزارعين من ذبح الأبقار وبيع لحومها بالسوق السوداء والدولة الوحيدة المخولة بذبح الأبقار عبر مذابحها الرسمية ومن يخالف القانون يتعرض للسجن 10 سنوات.

وفى أغسطس الماضي، فرضت الحكومة الكوبية أسعار مخفضة على السلع الغذائية لإلزام التجار والمزارعين بها لضمان كفاية رواتب المواطنين الشخصية لتغطية الحاجة الغذائية ولكن خبراء الزراعة يؤكد أن استمرار تلك السياسة قد تضر بالقطاع الزراعى الذى لن يجنى الأرباح التى تكفل له الاستمرار.

يذكر أنه في عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما حدثت انفراجة بالأزمة الكوبية نتيجة تحسن علاقة الولايات المتحدة الأمريكية بها ولكن الأمر عاد للانتكاس بالعام المنصرم.

وعلى الرغم من الأزمة فإن مقرات التمويل الغذائي الحكومي تستقبل شهريا بانتظام السلع الأساسية التي تغطي حاجات المستهلكين من دجاج وبيض ولكن إشاعة وحيدة بوصول شحنة من "النقانق" للمجمعات التجارية كفيلة باصطفاف طوابير طوال اليوم أمام ذلك المجمع لتحصيل سلعة نادرة في كوبا، بحسب الجارديان.

وانعكست أزمة الوقود على سلع غير الغذاء في كوبا يناير الماضي حيث توقفت كوبا عن استيراد الغاز بعد ما تعرضت شركة استيراد الغاز الكوبية للعقوبات الأمريكية.

وفى فبراير الماضي، طالبت وزيرة التجارة الكوبية بيتسى دياز، الشعب بتحمل أزمة نقص الصابون نظرا لأن كوبا اختارت توفير الغذاء والتضحية بالصابون وبقية المنظفات وذلك جراء العقوبات النفطية ونتج عن ذلك اختفاء معجون الأسنان من المناطق الشرقية في كوبا بينما تعرضت سلعة الصابون لنقص شديد بالسوق الكوبي.

والسبت الماضي، ظهرت سلعتا دقيق الكاسافا وموز الجنة الذي يعد مصدرا للنشا في كوبا متوافرتين بقوة في سوق العاصمة هافانا بينما غابت عن السوق الفاصوليا التي يعتمد عليها الشعب الكوبي بشكل أساسي طوال الموسم، بحسب قول أحد المزارعين لأن إنعدام وجود ديزل لتشغيل شاحنات النقل فلم تعد الفاصوليا تنقل كثيرا من الحقول للأسواق.

وعلى الرغم من حدة الأزمة لا يزال كثير من الكوبيين يصر على الصمود كما يقول بيترياز ديمينجيز 23 عاما إنه لم يجد طماطم في السوق فسيأكل الموز لأن هناك الحل البديل لكل شيء.