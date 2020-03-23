أسينسيو يمنح ريال مدريد لقبا خارج الملعب وجائزته تذهب لمكافحة كورونا

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فاز ماركو أسينسيو نجم ريال مدريد الإسباني، ببطولة لعبة فيفا 20، والتي تنظمها رابطة الدوري الإسباني بعد توقف الليجا بسبب فيروس كورونا.

وتغلب أسينسيو على إيتور رويبال لاعب ديبورتيفو ليجانيس في المباراة النهائية بنتيجة (4 - 2).

وتقام بطولة "فيفا" الدوري الإسباني، بين كل أندية الليجا بعد توقف المسابقة بسبب فيروس كورونا، ويختار النادي لاعبا ليمثله، شارك فيها جميع أندية الليجا ماعدا ناديي برشلونة وريال مايوركا بسبب عقدهما مع شركة "كونامي".

وشاهد تلك البطولة أونلاين حوالي 170 ألف شخص، ونجحت في جمع عوائد تقدر بنحو 140 ألف يورو، وسيتم التبرع بهذه الأموال لمكافحة مرض كورونا.

وكان أسينسيو صاحب ال24 عاما، قد غاب اغلب مباريات هذا الموسم بسبب الإصابة.

وتوقفت منافسة الدوري الإسباني، قبل نحو أسبوعين بسبب فيروس كورونا الذي ضرب العالم بقوة خلال الأيام الماضية.

وكان ريال مدريد يتواجد قبل فترة التوقف في المركز الثاني وبرصيده 56 نقطة خلف برشلونة صاحب الصدارة ب58 نقطة.