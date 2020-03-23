 صحيفة كويتية: الهند والفلبين ترفضان استقبال 340 مبعدا بسبب فحص «كورونا» - بوابة الشروق
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صحيفة كويتية: الهند والفلبين ترفضان استقبال 340 مبعدا بسبب فحص «كورونا»

وزارة الداخلية الكويتية
وزارة الداخلية الكويتية
أ ش أ
نشر فى : الإثنين 23 مارس 2020 - 10:26 ص | آخر تحديث : الإثنين 23 مارس 2020 - 10:27 ص

قالت مصادر أمنية كويتية، إن وزارة الداخلية أوقفت استكمال إجراءاتها الخاصة بترحيل 340 مقيما مخالفا من الجنسيتين الفلبينية والهندية من سجن الإبعاد، تمهيدا لترحيلهما خارج البلاد، بعد رفض البلدين استقبالهم.
وأوضحت المصادر الأمنية – في تصريح لصحيفة "الراى" الكويتية، اليوم الاثنين، أن الهند والفلبين رفضتا استقبال مواطنيهما المبعدين، لاشتراطهما وجود شهادة صحية كل فرد، تثبت خلوه من فيروس كورونا المستجد.
وأضافت أنه كان من المفترض أن يتم تسيير ٣ رحلات جوية، اثنتان منهم إلى الهند، والثالثة إلى العاصمة الفلبينية مانيلا، لكن تم الغاء الرحلات الثلاث بعد رفض الدولتين، مشيرة إلى أن هناك تنسيقا يجرى حاليا بين وزارتي الداخلية والدفاع الكويتية، مع سفارتي الهند والفلبين لدى الكويت، وأى دولة أخرى قد تشترط نفس الأمر، للبحث عن

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