الصحة العراقية: تخصيص مليار دينار عراقي لمواجهة كورونا في محافظة ذي قار



أعلنت دائرة صحة محافظة (ذي قار) العراقية اليوم الاثنين، أنه تم تخصيص مليار دينار عراقي لدعم المؤسسات الصحية في المحافظة لمواجهة فيروس كورونا.



جاء ذلك خلال اجتماع خلية الأزمة الذي عقد برئاسة محافظ ذي قار أبا ذر العمر والذي خرج بعدة نقاط أهمها تخصيص مبلغ مليار دينار عراقي من موازنة المحافظة إلى دائرة الصحة لمواجهة خطر هذا الوباء ورفد مستشفى الحسين التعليمي بعشرين كرفاناً لزيادة السعة السريرية لردهات العزل.



وقال مدير عام صحة محافظة ذي قار الدكتور عبدالحسين الجابري - في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية "واع" اليوم -: إنه تم الاتفاق أيضا على أهمية تسهيل عملية تنقل وعبور السيارات العاملة في المؤسسات الصحية وتشكيل فرق راجلة كل حسب رقعته الجغرافية لزيادة الوعي الصحي عند المواطنين حول طرق الوقاية وأعراض الاصابة بفيروس كورونا.



ويعد العراق واحدا من أكثر الدول العربية تضررا من فيروس كورونا المستجد الذي أصاب 245 شخصا وأودى بحياة 20 آخرين وتعافي 57 حالة حتى الآن في مختلف أنحاء البلاد.