وزيرة الصحة: الإجراءات الحكومية لمواجهة كورونا معناها واحد «اقعد في بيتك»

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن الإجراءات الحكومية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد – 19» معناها واحد وهو «اقعد في بيتك»، وفقًا لتعبيرها.

وأضافت «زايد» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «القاهرة الآن»، المذاع عبر فضائية «الحدث العربية»، مساء الاثنين، أن منظمة الصحة العالمية تقسم الجائحة إلى أربعة مراحل المرحلة الأولى عدم وجود حالات إصابة بفيروس «كورونا»، والثانية وجود حالة أو أكثر، والثالثة التجمعات المتفرقة، والرابعة التفشي، موضحة أن مصر في حالات متفرقة لكن تستطيع التحكم فيها وعمل العزل لها.

وأشارت إلى أن جزءًا كبيرًا من حالات الإصابة في مصر لمخالطين للحالات الموجودة في العزل، مشيرة إلى تطبيق العزل الذاتي على الأفراد أصحاب الأعراض البسيطة والمتوسطة، وليس لديهم أعراض خطورة من أمراض مزمنة أو كبر سن أو سيدات حوامل، في المنزل مع متابعة الوزارة لهم حال زيادة نسبة التعبئة في المنشآت الصحية.

ولفتت وزيرة الصحة إلى أن أصحاب الأعراض البسيطة والمتوسطة ولديهم معامل خطورة سيتم عزلهم في المستشفى أو العزل في أماكن عزل جامعي، حال الوصول لمرحلة التفشي، معقبة: «مش عاوزين نوصل لده».

وطالبت المواطنين بالتقليل من التخالط، وتقليل الزيارات العائلية، والمحافظة على كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والسيدات الحوامل، فضلًا عن الاهتمام بصحتهم وتهوية المنزل جيدًا، متابعة: «أرجو أن نأخذ الموضوع بجد».

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الاثنين، تسجيل 39 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

فضلا عن وفاة 5 حالات من ضمنهم حالة لهندي، و4 حالات من المصريين.