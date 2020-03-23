ياسر إبراهيم يكشف كواليس حواره مع فايلر الذى أعاده لتشكيلة الأهلي الأساسية

كشف ياسر إبراهيم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي عن سبب عودته للتشكيلة الأساسية للفريق مع السويسري رينيه فايلر.

وقال إبراهيم فى تصريحات هاتفية لقناة "أون تايم سبورتس":"لم أفهم في البداية سبب عدم الاعتماد على خدماتي رغم اجتهادي في التدريبات، كنت قلقا للغاية وأخبرني أصدقائي أن المدرب رينيه فايلر غير مقتنع بخدماتي".

وأوضح: "تحدثت مع فايلر وكان سعيدا لاهتمامي وطلبت منه الحصول على فرصتي كاملة بعدم إبعادي عن التشكيل بعد تألقي في إحدى المباريات، حتى وفقني الله ونجحت في إثبات قدراتي لألعب أساسيا في الفترة الحالية".

وأكد: "فايلر أشاد بالعقلية التي يرى أنها تميزني، أخبرني أنه سعيد جدا لتواجد عقليات مثلي في التعامل بمصر".

وعن تفضيله الأهلي على الزمالك قال ياسر إبراهيم : "وقّعت للأهلي قبل عامين لكن لم تكلل المفاوضات بنجاح مع نادي سموحة، وفي النهاية انتقلت للأهلي خلال الموسم الماضي".

وأضاف: "جائتني عدة عروض ودخل الزمالك في مفاوضات للتعاقد معي، وكان العرض المادي للفريق الأبيض أكثر من النادي الأهلي، لكني اخترت الانتقال إلى الأهلي بحثا عن الاستقرار، لكن الزمالك ناد كبير".

واختتم: "أتمنى الانضمام للمنتخب، هذا حلم بالنسبة لي، شرف لأي لاعب أن يرتدي قميص منتخب بلاده، وطموحي مع الأهلي ليس له حدود، أريد أن أصنع اسما لي والتتويج بكل الألقاب المحلية والإفريقية".